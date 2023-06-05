МО РФ: ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта

За последние сутки Вооруженные силы Украины начали широкомасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Противник начал наступать в четверг утром на Южно-донецком направлении, подключив 23-ю и 31-ю механизированные бригады из стратегического резерва ВСУ при содействии других воинских частей и соединений.

В операции принимали участие шесть механизированных и два танковых батальона, задачей был прорыв обороны России на наиболее незащищенном по мнению Киева отрезке фронта.

Как заметил Конашенков, противник не достиг поставленных целей. В итоге успешных операций российской группировки «Восток» ВСУ понесли ощутимые потери: более 250 погибших, 16 потерянных танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая машина бронетехники. По словам Конашенкова, в это время командующий объединенной группировкой войск генерал-полковник Валерий Герасимов был на передовой командной позиции на указанном рубеже.

На Западе ранее заявляли о готовящемся контрударе ВСУ, выступая с призывами освободить Запорожскую область и отрезать сухопутный коридор в Крым, выйдя на побережье Азовского моря. Представитель президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва тщательно мониторит возможные заявления о намечающемся контрнаступлении и принимает их во внимание при подготовке спецоперации.