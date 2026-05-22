Межпарламентская ассамблея СНГ подводит итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге

Сближение национальных правовых систем для укрепления контактов в СНГ. В Санкт-Петербурге на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества рассматривают новые модельные законы: от поправок к Земельному кодексу до защиты от домашнего насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также парламентарии объединяют усилия в сфере медицины, тем более что этот год в СНГ объявлен Годом охраны здоровья.

Как заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, здоровье нации – это фундамент демографической безопасности и устойчивого развития государства. В нашей стране сделано все для создания доступной и качественной системы здравоохранения. К слову, ряд ведущих клиник Беларуси возглавляют сенаторы, что помогает оперативно совершенствовать механизмы оказания помощи на законодательном уровне. Этим успешным опытом Минск готов активно делиться с коллегами по Содружеству. В Беларуси накоплен и уникальный опыт радиационной безопасности. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В этом году мы вспоминаем скорбную дату – 40-летие аварии на ЧАЭС. Для многих стран, в особенности для Беларуси, она стала серьезным испытанием. Наша страна приобрела огромный опыт в ликвидации последствий аварии в том числе в радиационной медицине, в долгосрочном мониторинге здоровья населения, его социальной защите. Частично этот опыт вошел в модельное законодательство ассамблеи. Пришло время его актуализировать, планы по разработке модельного закона о радиационной безопасности в медицине весьма своевременны.