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Межпарламентская ассамблея СНГ подводит итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге

22 мая 2026 10:56
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Сближение национальных правовых систем для укрепления контактов в СНГ. В Санкт-Петербурге на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества рассматривают новые модельные законы: от поправок к Земельному кодексу до защиты от домашнего насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также парламентарии объединяют усилия в сфере медицины, тем более что этот год в СНГ объявлен Годом охраны здоровья.

Межпарламентская ассамблея СНГ подводит итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге-2

Как заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, здоровье нации – это фундамент демографической безопасности и устойчивого развития государства. В нашей стране сделано все для создания доступной и качественной системы здравоохранения.

К слову, ряд ведущих клиник Беларуси возглавляют сенаторы, что помогает оперативно совершенствовать механизмы оказания помощи на законодательном уровне. Этим успешным опытом Минск готов активно делиться с коллегами по Содружеству. В Беларуси накоплен и уникальный опыт радиационной безопасности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В этом году мы вспоминаем скорбную дату – 40-летие аварии на ЧАЭС. Для многих стран, в особенности для Беларуси, она стала серьезным испытанием. Наша страна приобрела огромный опыт в ликвидации последствий аварии в том числе в радиационной медицине, в долгосрочном мониторинге здоровья населения, его социальной защите. Частично этот опыт вошел в модельное законодательство ассамблеи. Пришло время его актуализировать, планы по разработке модельного закона о радиационной безопасности в медицине весьма своевременны.

Межпарламентская ассамблея СНГ подводит итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге-4

Беларусь выстроила крепкие связи на пространстве СНГ. На уровне законодателей действуют группы дружбы, способствующие углублению парламентских связей. Так, сегодня Наталья Кочанова встретилась с коллегами сразу из нескольких стран Содружества. Особое внимание уделили контактам с Россией – нашим главным стратегическим партнером.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Об отношениях России и Беларуси можно говорить очень долго. Мы очень рады, что наше интеграционное объединение состоялось. Мы в прошлом году отмечали 30-летие подписания первого договора. Мы видим, что лидеры наших стран приняли очень правильные, своевременные решения. И сегодня Союзное государство – это такой образец, пример, как можно сотрудничать с сохранением суверенитета, учета национальных интересов.

Мы всему миру показали, что мы мирные люди, мы всегда за мирные дипломатические переговоры, но чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Мы всегда готовы защитить суверенитет наших государств, нашу безопасность, безопасность народа. И мне кажется, и учения, которые прошли, и все действия наших лидеров, которые предшествовали этому, убедительно доказывают нашу самодостаточность, нашу сильную обороноспособность и в то же время готовность вести диалог.

Пленарным заседанием завершается весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Инициативы, озвученные на этой площадке, найдут применение в практической деятельности. Осеннюю сессию примет Туркменистан на правах страны, председательствующей в СНГ в нынешнем году.

# Международное сотрудничество # СНГ # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко

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