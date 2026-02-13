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Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске

13 февраля 2026 07:23
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Автомобили такси – под особым контролем столичной Госавтоинспекции. С 13 по 15 февраля в Минске проходит профилактическое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске-2

Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые осуществляют перевозку пассажиров. Инспекторы усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения, ведь именно их нарушение чаще всего становится причиной аварий.

Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске-4

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В поле зрения инспекторов также будут находиться соблюдения водителями правил перевозки пассажиров, а также соблюдение последними требований правил дорожного движения. Для реализации целей профилактического мероприятия также будут применяться ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Использование системы мониторинга позволит оперативно фиксировать нарушения и реагировать на них в режиме реального времени. Главная задача – повысить уровень безопасности перевозок и дисциплину на дорогах, ведь профилактика и контроль – это залог снижения аварийности и сохранения жизни и здоровья граждан. Итоги акции будут подведены по завершении рейдов, а Госавтоинспекция напоминает: безопасность пассажиров начинается с ответственности каждого водителя.

# ГАИ # Денис Ливанович # Такси Минска

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