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В Беларуси проверят такси – рейды ГАИ пройдут с 6 по 10 апреля

06 апреля 2026 06:39
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Госавтоинспекция сегодня, 6 апреля, начинает республиканское мероприятие, которое касается каждого, кто садится в такси. Цель – не просто проверить документы, а предотвратить трагедии, которые, увы, продолжают происходить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проверят такси – рейды ГАИ пройдут с 6 по 10 апреля-2

Экипажи дорожно-патрульной службы будут внимательно следить за тем, как перевозят пассажиров, в каком состоянии выходят на линию автомобили, и кто именно садится за руль. Если выявят нарушения – ответственность понесут не только водители, но и руководители служб такси.

В Беларуси проверят такси – рейды ГАИ пройдут с 6 по 10 апреля-4

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
С 6 по 10 апреля Госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок пассажиров автомобилями такси, а также профилактику нарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями такого транспорта. В прошлом году водителями автомобилей такси совершено 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибло, 113 получили ранения различной степени тяжести. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение водителями автомобилей такси, безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Особое внимание – информированию пассажиров. Люди должны знать – перевозчик отвечает за их жизнь и здоровье. И если водитель нарушает правила, рискует не только собой – он рискует теми, кто доверил ему дорогу. В ГАИ всем участникам движения напоминают – строгое соблюдение правил – не формальность, а вопрос безопасности.

# ГАИ # Такси Минска

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