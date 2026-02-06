«Белорусское – качественное». В МАРТ отметили спрос на продукцию внутри страны и за рубежом
Белорусское качество – это не просто маркировка на товаре, а завоеванная репутация, за которой стоят доверие потребителей и конкурентоспособность на рынках. О том, что «Белорусское – качественное» сегодня, 6 февраля, еще раз напомнили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продукция отечественных производителей пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Белорусские товары удерживают уверенные позиции в пищевом сегменте, растет популярность и непродовольственных брендов.
Производители делают ставку на современные технологии и обновление ассортимента. Диалог же с торговыми сетями позволяет быстрее появляться на полках магазинов товарам, в том числе удостоенным Государственным знаком качества. Это своего рода инструмент продвижения и ориентир для покупателя.
Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Сегодня и главой государства и правительством уделяется большое внимание качеству и конкурентоспособности продукции, которая выпускается в Республике Беларусь. Наша продукция не смотря на то, что она должна быть качественной, она должна быть конкурентноспособной. А эта конкурентоспособность достигается современными показателями, которые устанавливаются в наших государственных и межгосударственных стандартах.
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Со стороны Министерства торговли хотим предложить производителям научиться позиционировать товар так, чтобы он продавал себя сам. Чтобы твой товар стал узнаваемым, полюбился потребителю, обязательно должны быть маркетинговые мероприятия, реклама, соответственно, и тесное сотрудничество непосредственно с торговой отраслью.
Напомним, в Беларуси продолжается акция «Кожная пятнiца – роднае, свае». Главная цель – популяризация отечественной продукции и решение практических вопросов ее продвижения.