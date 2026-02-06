«Белорусское – качественное». В МАРТ отметили спрос на продукцию внутри страны и за рубежом

Белорусское качество – это не просто маркировка на товаре, а завоеванная репутация, за которой стоят доверие потребителей и конкурентоспособность на рынках. О том, что «Белорусское – качественное» сегодня, 6 февраля, еще раз напомнили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция отечественных производителей пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Белорусские товары удерживают уверенные позиции в пищевом сегменте, растет популярность и непродовольственных брендов.

Производители делают ставку на современные технологии и обновление ассортимента. Диалог же с торговыми сетями позволяет быстрее появляться на полках магазинов товарам, в том числе удостоенным Государственным знаком качества. Это своего рода инструмент продвижения и ориентир для покупателя.