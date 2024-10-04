Рябков прокомментировал вероятность вооруженного столкновения между РФ и США

Возможность военного столкновения между РФ и США определяется тем, какие дальнейшие действия предпримет Вашингтон, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает сценарии как политической, так и военной конфронтации, и предостерег США от дальнейшей эскалации. По его мнению, постоянные попытки проверить Россию на прочность будут приводить к более жестким ответным мерам.