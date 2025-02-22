Заглянуть «за кулисы» каждого факультета – в БГМУ прошёл день открытых дверей

Познакомиться с вузом изнутри и получить ответы на все вопросы Белорусский государственный медицинский университет открыл свои двери для абитуриентов. Возможностью узнать все нюансы поступления воспользовались более тысячи ребят с разных уголков страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа встречи получилась насыщенной. Помимо первой ознакомительной «лекции» от ректора университета, потенциальные студенты смогли заглянуть «за кулисы» каждого факультета, пообщаться с учащимися и преподавателями и поучаствовать в тематических мастер-классах по химии и биологии.

Дарья Кашина, абитуриент: Сама приехала из города Островца на день открытых дверей, посмотреть, как работает университет, познакомиться поближе. Сама хочу поступать на лечебный факультет. Планирую в дальнейшем стать анестезиологом-реаниматологом. Работать, помогать людям.

Глеб Диченский, абитуриент: Лечить людей для меня, во всяком случае, интересно. То есть хочется и спасать жизни, и в то же время семье, если что, помочь. Быть медиком для меня – это спасать людей.

Ведущий медицинский вуз Беларуси насчитывает пять факультетов. Это лечебный, стоматологический, педиатрический, медико-профилактический, фармацевтический, а также военно-медицинский институт. Ежегодно здесь проходят обучение более 7 000 человек, среди которых иностранные граждане из 60 стран мира. Кроме того, подготовиться к «студенческой жизни» могут и школьники. У ребят, которые определились с профессией, есть возможность на неделю стать частью медицинского университета.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Основная цель – набрать конкурентно способных ребят, которые могли бы и обучаться. Обучение в университете достаточно сложное, интенсивное, начиная с первых курсов. Поэтому мы заинтересованы в лучших студентах, абитуриентов нашего университета, которые поступят и будут показывать лучшие результаты обучения. Даже вот, смотря, вчера прошло у нас предварительное распределение нашего университета. Ребята показали на протяжении этих шести лет обучения достаточно хорошие результаты обучения. Хочу сказать, что из 845 ребят, которые заканчивают наш университет, половина имеет балл 8+. Ну и более 15% идут на красный диплом. Это хорошие результаты.

В 2025 году в университете планируют увеличить набор на целевую форму подготовки. Планируется принять более 800 человек. Что касается проходных баллов, они пока неизвестны. За последние годы они уже сформировались на стабильном уровне, однако все будет зависеть от подготовки абитуриентов.