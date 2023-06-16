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ВС Украины открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с Гросси

16 июня 2023 06:57
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ВСУ нарушили режим тишины и начали обстрелы в тот момент, когда миссия МАГАТЭ, возглавляемая гендиректором Рафаэлем Гросси, возвращалась в Украину. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа. 

Сообщается, что украинская сторона, которая давала гарантии о том, что будет соблюдать режим тишины, начала огонь ранее оговоренного времени. Удары со стороны ВСУ последовали, когда делегация МАГАТЭ приблизилась к границе. Им пришлось переждать обстрелы. 

По словам Карчаа, киевский режим показал полную безответственность и хамское отношение. Это не первый случай, когда ВСУ нарушают режим тишины. В начале марта текущего года Киев организовал провокацию, нарушив договоренности и открыв огонь по представителям силовых структур РФ. В этот момент они обеспечивали безопасность представителей МАГАТЭ во время перехода в серой зоне в Запорожской области. 

# Международная политика # Рафаэль Гросси

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