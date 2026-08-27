Захарова упрекнула Гросси в использовании «страусиной тактики»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси после того, как он высказался об отсутствии результатов ООН в урегулировании конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Гросси претендует на пост генерального секретаря ООН. Ранее он указал на несоответствие организации ожиданиям не выполнения в полном объеме возложенной на нее миссии. Главы МАГАТЭ считает недостаточным содействие ООН в разрешении крупных мировых конфликтов.

Захарова отметила, что организации в системе ООН, МАГАТЭ в частности, в течение 4-х лет «не видят» место запуска снарядов, запускаемых, к примеру, по ЗАЭС. И в связи с этим, естественно, начинают возникать сложности в процессе разговора «об эффективности организации на треке урегулирования украинского кризиса», – указала дипломат.

«Разве не Вы, г-н Гросси, эту страусиную тактику практиковали все это время?», – акцентировала внимание Захарова.

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