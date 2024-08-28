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Глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Курской АЭС

28 августа 2024 07:17
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В случае атаки на Курскую АЭС последствия могут быть подобными тем, что наблюдались при аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА Новости.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на атомной электростанции в Курской области установлен реактор, тип которого схож с тем, что был на Чернобыльской атомной станции. «Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Реакторный зал на Курской АЭС построен по обычным строительным технологиям», – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси пояснил, что при каком-либо внешнем воздействии на активную зону реактора произойдет ядерный инцидент, вследствие чего может произойти выброс радиации.

# АЭС # Рафаэль Гросси

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