Глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Курской АЭС

В случае атаки на Курскую АЭС последствия могут быть подобными тем, что наблюдались при аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА Новости.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на атомной электростанции в Курской области установлен реактор, тип которого схож с тем, что был на Чернобыльской атомной станции. «Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Реакторный зал на Курской АЭС построен по обычным строительным технологиям», – подчеркнул глава МАГАТЭ.