Глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Курской АЭС

В случае атаки на Курскую АЭС последствия могут быть подобными тем, что наблюдались при аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА Новости.
В случае атаки на Курскую АЭС последствия могут быть подобными тем, что наблюдались при аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА Новости.
По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на атомной электростанции в Курской области установлен реактор, тип которого схож с тем, что был на Чернобыльской атомной станции. «Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Реакторный зал на Курской АЭС построен по обычным строительным технологиям», – подчеркнул глава МАГАТЭ.
Гросси пояснил, что при каком-либо внешнем воздействии на активную зону реактора произойдет ядерный инцидент, вследствие чего может произойти выброс радиации.