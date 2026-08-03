Минприроды вынесло на обсуждение проект постановления об использовании ценных природных комплексов

У востребованности отечественных маршрутов есть и обратная сторона: уникальные заповедные уголки порой просто не справляются с наплывом гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно поэтому знаменитый памятник природы «Голубая криница» и заказник «Славгородский» планируют защитить от экологической перегрузки. Минприроды вынесло на общественное обсуждение проект, который введет четкие лимиты на посещение этих объектов. В документе появится понятие «пиковой нагрузки». Во время массовых праздников и фестивалей количество отдыхающих возле самой воды планируют строго регулировать. Новые правила придется учитывать всем организаторам экскурсий. Поделиться своим мнением или внести предложения белорусы могут до 12 августа на Правовом форуме страны.