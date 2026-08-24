Где в Беларуси нарушен водный баланс и чем это чревато для рек? Анонс ток-шоу «По существу»

Этим вечером, 24 августа, на площадке ток‑шоу «По существу» попробуем найти ответы на эти и другие вопросы.

Где в Беларуси нарушен водный баланс? Чем это чревато для рек? Как сохранить водные объекты страны?

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.