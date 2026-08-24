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Где в Беларуси нарушен водный баланс и чем это чревато для рек? Анонс ток-шоу «По существу»

24 августа 2026 08:02
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Где в Беларуси нарушен водный баланс? Чем это чревато для рек? Как сохранить водные объекты страны? 

Этим вечером, 24 августа, на площадке ток‑шоу «По существу» попробуем найти ответы на эти и другие вопросы.

Где в Беларуси нарушен водный баланс и чем это чревато для рек? Анонс ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 24 августа, в 18:30 на СТВ.

# природа Беларуси

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