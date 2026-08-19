Делегация Португальской коммунистической партии прибыла в Беларусь

Укрепление межпарламентских связей и обмен мнениями по актуальным вопросам мировой повестки. С такими целями в Беларусь прибыла делегация Португальской коммунистической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча началась с возложения цветов к памятнику Ленина на площади Независимости. А ключевым пунктом программы стали переговоры с белорусскими парламентариями. Стороны обсудили развитие контактов и конкретные направления, где взаимодействие можно расширять. В их числе – экономика, сельское хозяйство и образование. Португальская делегация подтвердила заинтересованность в совместных инициативах.

Педру Мигель Невеш Геррейру, заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии:

Основная наша цель – как можно лучше узнать, какое экономическое и социальное развитие на сегодня переживает Беларусь. Очень важно, чтобы португальский народ узнал правдивую ситуацию, которая происходит в стране, и получил как можно больше знаний в целом о белорусском народе.

Программа визита продолжится знакомством с Беларусью. Для гостей запланированы культурные мероприятия, посещение Минского тракторного завода и встреча с руководством Коммунистической партии Беларуси. Португальская компартия объединяет более 50 тысяч человек и представлена в национальном парламенте и Европарламенте.