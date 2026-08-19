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Делегация Португальской коммунистической партии прибыла в Беларусь

19 августа 2026 13:36
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Укрепление межпарламентских связей и обмен мнениями по актуальным вопросам мировой повестки. С такими целями в Беларусь прибыла делегация Португальской коммунистической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Португальской коммунистической партии прибыла в Беларусь-2

Встреча началась с возложения цветов к памятнику Ленина на площади Независимости. А ключевым пунктом программы стали переговоры с белорусскими парламентариями. Стороны обсудили развитие контактов и конкретные направления, где взаимодействие можно расширять. В их числе – экономика, сельское хозяйство и образование. Португальская делегация подтвердила заинтересованность в совместных инициативах.

Делегация Португальской коммунистической партии прибыла в Беларусь-4

Педру Мигель Невеш Геррейру, заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии:
Основная наша цель – как можно лучше узнать, какое экономическое и социальное развитие на сегодня переживает Беларусь. Очень важно, чтобы португальский народ узнал правдивую ситуацию, которая происходит в стране, и получил как можно больше знаний в целом о белорусском народе.

Программа визита продолжится знакомством с Беларусью. Для гостей запланированы культурные мероприятия, посещение Минского тракторного завода и встреча с руководством Коммунистической партии Беларуси. Португальская компартия объединяет более 50 тысяч человек и представлена в национальном парламенте и Европарламенте. 

Делегация Португальской коммунистической партии прибыла в Беларусь-6

С белорусской стороной у партии уже выстроены устойчивые контакты. Ее представители неоднократно публично поддерживали курс развития нашей страны, осуждали санкционное давление и голосовали против антибелорусских резолюций в Европарламенте. Поэтому нынешний визит – продолжение уже сложившегося диалога и возможность расширить взаимодействие по новым направлениям. 

# Португалия

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