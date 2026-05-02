Псиллиум: что это и чем полезен для организма? Рассказала нутрициолог

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Псиллиум – это новое слово для многих. Сегодня я расскажу, что это такое и с чем его едят. Псиллиум – это шелуха семян подорожника, которая содержит в своем составе огромное количество растворимой клетчатки. Псиллиум прекрасно взаимодействует с водой, и, набухая в ней, он превращается в своего рода гель, который улучшает моторику кишечника, нормализует уровень сахара в крови и выводит плохой холестерин. Такая шелуха с водой заполняет объем желудка, таким образом снижает чувство голода, что также неплохо подходит для худеющих. Но один важный нюанс. Если вы употребляете псиллиум, вы должны выпивать достаточно большое количество воды, около 1,5-2 л в сутки, чтобы не было проблем с кишечником.

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