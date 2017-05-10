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В Совете Республики 10 мая состоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров

10 мая 2017 06:00
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Новости Беларуси. В Совете Республики Национального собрания 10 маясостоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров. Дискуссионная площадка открывается накануне юбилея детского движения, которому 19 мая исполняется 95 лет.

Для встречи активисты пионерского движения из всех регионов страны подготовили интересующие вопросы. Они касаются сохранения преемственности поколений, современных подходов к реализации государственной молодежной политики, дальнейшего развития пионерского движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пионеры

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