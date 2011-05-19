Опрос. Минчанам предложили вспомнить время, когда они были пионерами

Мост соединит Троицкое предместье с новым архитектурно-историческим комплексом «Минское замчище».
В сельхозфилиале «Борисовская агропромтехника» следы бесхозяйственности решили закопать в землю. Под тоннами песка сотрудники госконтроля обнаружили картофель.
Вице-премьер Беларуси Сергей Румас прокомментировал ситуацию на потребительском рынке страны. Правительство контролирует и отслеживает обстановку. И совершенно не обоснован ажиотажный спрос в некоторых регионах Беларуси на потребительские товары.
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