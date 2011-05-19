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Опрос. Минчанам предложили вспомнить время, когда они были пионерами

19 мая 2011 19:49
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Опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты программы предложили минчанам вспомнить время, когда они были пионерами.
# общество # Опрос минчан # Пионеры

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