Опрос. Минчанам предложили вспомнить время, когда они были пионерами

Сергей Румас: По результатам мониторинга цен в мае цены на ряд продуктов питания пошли вниз

Вице-премьер Беларуси Сергей Румас прокомментировал ситуацию на потребительском рынке страны. Правительство контролирует и отслеживает обстановку. И совершенно не обоснован ажиотажный спрос в некоторых регионах Беларуси на потребительские товары.