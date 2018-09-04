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«Ограничений нет». Белорусская пионерская организация объявила конкурс на лучший талисман

04 сентября 2018 09:05
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Белорусские пионеры ищут свой талисман. В его создании может участвовать каждый.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ председатель Центрального Совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» Александра Гончарова и пионеры: Артем Варапай, Александр Хомич, Полина Суша, Максим Кременевский.

Когда возникла необходимость, такая идея создать свой талисман?

Александра Гончарова, председатель Центрального Совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:
Мы часто собираемся с ребятами и изучали опыт крупных спортивных событий, которые у нас происходят, например, чемпионат мира, когда у нас был свой талисман Республики Беларусь. И подумали, почему бы не сделать и не придумать талисман, который будет олицетворять наше самое массовое детское движение. Мы решили объявить открытый конкурс. Он стартует на день рождения Белорусской республиканской пионерской организации, которое у нас 13 сентября, и подведём итоги уже на День дружбы, который будет 19 мая. Поэтому все желающие могут присылать свои идеи, заявки к нам на сайт, на нашу электронную почту либо в социальной сети Вконтакте.

«Ограничений нет». Белорусская пионерская организация объявила конкурс на лучший талисман-1

Есть ли какие-то ограничения по талисману?

Александра Гончарова:
Никаких ограничений нет. Это может быть какой-то анималистический герой, это может быть аниме. Мы оставляем полёт для фантазии ребятам.

«Ограничений нет». Белорусская пионерская организация объявила конкурс на лучший талисман-4

Александр Хомич, пионер:
Предполагается, что можно сделать новый современный талисман, сшить как мягкую игрушку, чтобы и детям было хорошо, и чтобы основные идеи пионерской организации он олицетворял.

Максим Кременевский, пионер:
На данный момент мы пытаемся сделать новую символику. Она будет молодёжной и интересной для всех.

«Ограничений нет». Белорусская пионерская организация объявила конкурс на лучший талисман-7

Сколько сегодня насчитывается пионеров в Беларуси? Кто может считаться пионером? Как появилась идея создать свой талисман? Что интересного в пионерской организации? Какие проекты запланированы в общественной организации?

Подробности в видеоматериале.

# Пионеры # общество # Александра Гончарова # Фотофакт

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