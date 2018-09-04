«Ограничений нет». Белорусская пионерская организация объявила конкурс на лучший талисман

Белорусские пионеры ищут свой талисман. В его создании может участвовать каждый. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Центрального Совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» – Александра Гончарова и пионеры: Артем Варапай, Александр Хомич, Полина Суша, Максим Кременевский. Когда возникла необходимость, такая идея создать свой талисман? Александра Гончарова, председатель Центрального Совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Мы часто собираемся с ребятами и изучали опыт крупных спортивных событий, которые у нас происходят, например, чемпионат мира, когда у нас был свой талисман Республики Беларусь. И подумали, почему бы не сделать и не придумать талисман, который будет олицетворять наше самое массовое детское движение. Мы решили объявить открытый конкурс. Он стартует на день рождения Белорусской республиканской пионерской организации, которое у нас 13 сентября, и подведём итоги уже на День дружбы, который будет 19 мая. Поэтому все желающие могут присылать свои идеи, заявки к нам на сайт, на нашу электронную почту либо в социальной сети Вконтакте.

Есть ли какие-то ограничения по талисману? Александра Гончарова:

Никаких ограничений нет. Это может быть какой-то анималистический герой, это может быть аниме. Мы оставляем полёт для фантазии ребятам.

Александр Хомич, пионер:

Предполагается, что можно сделать новый современный талисман, сшить как мягкую игрушку, чтобы и детям было хорошо, и чтобы основные идеи пионерской организации он олицетворял. Максим Кременевский, пионер:

На данный момент мы пытаемся сделать новую символику. Она будет молодёжной и интересной для всех.