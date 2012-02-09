Белорусские пионеры передали музею Великой Отечественной войны 25 млн рублей

Эти деньги ребята заработали во время республиканской акции по сбору макулатуры.

Кроме того ученики ищут материалы об участии пионеров в освобождении Беларуси. Их они также готовы подарить музею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Щербакова, ученица гимназии № 33 Минска:

Мы собирали эти деньги, чтобы наш музей процветал, чтобы сберечь как можно больше деревьев.

Мне очень хорошо, мне очень приятно, что мы заработали эти деньги на благо.

Сергей Азаронок, директор музея Великой Отечественной войны:

Это прекрасная акция, которую проводят наши общественные объединения. Недавно была очень интересная акция членов БРСМ. Они нам помогали создавать музей. Сейчас к этому подключается еще более молодое поколение, пионеры. Это очень здорово.