Прямой эфир

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания

19 мая 2026 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси за 2025 год под особый режим охраны передали более тысячи мест обитания животных и произрастания краснокнижных видов растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания-2

В государстве создана сеть заповедников и заказников. Их более 1300. На особо охраняемых природных территориях обеспечивается защита популяций редких видов животных и растений от любого внешнего воздействия. 

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания-4

Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
На сегодняшний день разработано и реализуется 30 планов действий по сохранению редких видов растений, 16 планов действий по диким животным, 5 планов управления. Работа в этом направлении, она динамична, она ведется. К сожалению, конечно, угрозы сохраняют свою актуальность. Это и изменение климата, это и антропогенная нагрузка, которая с каждым годом возрастает.

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания-6

Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Одна из существенных проблем – это состояние наших лугов и биологическое разнообразие на лугах. В рамках отдельных проектов в НПЦ реализуется разработка по выработке новых методов более эффективных борьбы с тростником и кустарником.

Богатство белорусской природы также включает свыше 900 видов лекарственных растений. Их заготовка строго регулируется, что исключает истощение природных запасов.

# природа Беларуси # Охрана природы

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Китай планируют проводить межрегиональные форумы ежегодно
19 мая 2026 10:45

Беларусь и Китай планируют проводить межрегиональные форумы ежегодно

Игорь Сергеенко встретился с Президентом Азербайджана
19 мая 2026 10:35

Игорь Сергеенко встретился с Президентом Азербайджана

В Беларуси с начала года построили 7,6 тыс. квартир
19 мая 2026 10:33

В Беларуси с начала года построили 7,6 тыс. квартир