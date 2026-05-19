Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания

В Беларуси за 2025 год под особый режим охраны передали более тысячи мест обитания животных и произрастания краснокнижных видов растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В государстве создана сеть заповедников и заказников. Их более 1300. На особо охраняемых природных территориях обеспечивается защита популяций редких видов животных и растений от любого внешнего воздействия.

Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: На сегодняшний день разработано и реализуется 30 планов действий по сохранению редких видов растений, 16 планов действий по диким животным, 5 планов управления. Работа в этом направлении, она динамична, она ведется. К сожалению, конечно, угрозы сохраняют свою актуальность. Это и изменение климата, это и антропогенная нагрузка, которая с каждым годом возрастает.

Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Одна из существенных проблем – это состояние наших лугов и биологическое разнообразие на лугах. В рамках отдельных проектов в НПЦ реализуется разработка по выработке новых методов более эффективных борьбы с тростником и кустарником.

Богатство белорусской природы также включает свыше 900 видов лекарственных растений. Их заготовка строго регулируется, что исключает истощение природных запасов.