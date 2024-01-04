Прямой эфир

Два человека погибли из-за обрушения кафе в Казахстане

04 января 2024 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Уральске при обрушении кафе погибли два человека и еще шесть были вызволены из-под завалов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Это случилось после того, как 4 января в кафе прогремел взрыв газовоздушной смеси. Тогда спасатели обнаружили и достали из-под разрушенных строений шесть человек, пять из которых были экстренно госпитализированы.

«Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются», – говорится в сообщении. 

Работы по спасению продолжаются, поскольку под руинами могут находиться еще люди.

# Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
Число интернет-пользователей в КНР превысило 1 млрд человек
04 января 2024 07:33

Число интернет-пользователей в КНР превысило 1 млрд человек

Медведев жестко прокомментировал заявление МИД Франции
04 января 2024 07:26

Медведев жестко прокомментировал заявление МИД Франции

США снова угрожает шатдаун
04 января 2024 07:18

США снова угрожает шатдаун