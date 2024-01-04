Два человека погибли из-за обрушения кафе в Казахстане

В Уральске при обрушении кафе погибли два человека и еще шесть были вызволены из-под завалов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Это случилось после того, как 4 января в кафе прогремел взрыв газовоздушной смеси. Тогда спасатели обнаружили и достали из-под разрушенных строений шесть человек, пять из которых были экстренно госпитализированы.



«Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются», – говорится в сообщении.

Работы по спасению продолжаются, поскольку под руинами могут находиться еще люди.