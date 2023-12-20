В Санкт-Петербурге обрушилась нежилая часть дома XIX века

В центре Санкт-Петербурга обрушился 6-этажный дом, построенный еще в XIX веке. Эта часть здания была признана аварийной, в ней никто не проживал, однако в другой половине еще оставались жильцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.