В Санкт-Петербурге обрушилась нежилая часть дома XIX века

В центре Санкт-Петербурга обрушился 6-этажный дом, построенный еще в XIX веке. Эта часть здания была признана аварийной, в ней никто не проживал, однако в другой половине еще оставались жильцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре Санкт-Петербурга обрушился 6-этажный дом, построенный еще в XIX веке. Эта часть здания была признана аварийной, в ней никто не проживал, однако в другой половине еще оставались жильцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разваливаться он начал еще днем накануне, однако эвакуацию людей организовали только ночью. Их заселили в гостиницы. Информации о жертвах и пострадавших нет. На месте ЧП работают около 40 единиц спецтехники и 145 сотрудников МЧС России.