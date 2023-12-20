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В Санкт-Петербурге обрушилась нежилая часть дома XIX века

20 декабря 2023 07:44
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В центре Санкт-Петербурга обрушился 6-этажный дом, построенный еще в XIX веке. Эта часть здания была признана аварийной, в ней никто не проживал, однако в другой половине еще оставались жильцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге обрушилась нежилая часть дома XIX века-1

Разваливаться он начал еще днем накануне, однако эвакуацию людей организовали только ночью. Их заселили в гостиницы. Информации о жертвах и пострадавших нет. На месте ЧП работают около 40 единиц спецтехники и 145 сотрудников МЧС России.

# Обрушение дома # Новости России

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