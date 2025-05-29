Четыре человека погибли при крушении военного самолёта в Южной Корее

Патрульный самолет, принадлежащий военно-морским силам, потерпел крушение в Южной Корее. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Воздушное судно рухнуло недалеко от жилых кварталов города Пхохан и загорелось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – члены экипажа. На земле жертв и разрушений нет. На месте крушения сейчас работают пожарные и следователи. Как сообщается, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Но по неизвестным пока причинам внезапно стал терять высоту и врезался в гору. Министерство обороны создало специальную комиссию, которая выясняет обстоятельства катастрофы.