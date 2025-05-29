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Четыре человека погибли при крушении военного самолёта в Южной Корее

29 мая 2025 11:09
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Патрульный самолет, принадлежащий военно-морским силам, потерпел крушение в Южной Корее. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Воздушное судно рухнуло недалеко от жилых кварталов города Пхохан и загорелось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – члены экипажа. На земле жертв и разрушений нет. На месте крушения сейчас работают пожарные и следователи. Как сообщается, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Но по неизвестным пока причинам внезапно стал терять высоту и врезался в гору. Министерство обороны создало специальную комиссию, которая выясняет обстоятельства катастрофы.

# ЧП # Новости Южной Кореи

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