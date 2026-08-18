Прямой эфир

В результате оползня в Южной Корее погиб один человек

18 августа 2026 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В южнокорейском городе Кодже оползень сошел на многоэтажный жилой дом – погиб по меньшей мере один человек, еще трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате оползня в Южной Корее погиб один человек-2

Тонны земли и грязи завалили два нижних этажа. Причиной ЧП стали проливные дожди – в отдельных районах выпало до 800 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов, дороги затопило, движение транспорта нарушено, почти пять тысяч домов остались без электричества. Из‑за угрозы новых оползней экстренно эвакуировали почти полтысячи человек.

# Новости Южной Кореи

Другие новости рубрики

Все новости
Рост производительности труда в Германии снизился в 7 раз за 30 лет
18 августа 2026 06:12

Рост производительности труда в Германии снизился в 7 раз за 30 лет

В Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище
18 августа 2026 06:10

В Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище

По меньшей мере 7 человек погибли при пожаре в отеле Индии
17 августа 2026 19:59

По меньшей мере 7 человек погибли при пожаре в отеле Индии