В результате оползня в Южной Корее погиб один человек

В южнокорейском городе Кодже оползень сошел на многоэтажный жилой дом – погиб по меньшей мере один человек, еще трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонны земли и грязи завалили два нижних этажа. Причиной ЧП стали проливные дожди – в отдельных районах выпало до 800 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов, дороги затопило, движение транспорта нарушено, почти пять тысяч домов остались без электричества. Из‑за угрозы новых оползней экстренно эвакуировали почти полтысячи человек.