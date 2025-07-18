Более 5 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Южной Корее

Как минимум четыре человека стали жертвами непогоды, которая бушует в Южной Корее. Непрекращающиеся несколько дней проливные дожди вызвали внезапные наводнения и многочисленные оползни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах за стуки выпало до 200 сантиметров осадков. По данным властей, в эпицентре стихии оказались 13 городов, улицы которых ушли под воду в течении нескольких часов. Там отменены занятия в школах, прервано железнодорожное и паромное сообщение. Свои дома вынуждены покинуть более пяти тысяч человек. Аварийно-восстановительные бригады круглосуточно пытаются устранить последствия непогоды. По прогнозам синоптиков дожди будут идти до начала следующей недели.