Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти на своей территории

В Венесуэле пытаются противостоять послевыборному хаосу, цель которого – свержение президента. Такие призывы в Каракасе звучали уже в день голосования, а еще модераторы протестов хотели организовать общенациональную забастовку с перекрытием дорог. Но сценарий цветной революции, нам хорошо знакомый, не удалось реализовать и Венесуэле. Николас Мадуро обратился в Верховный суд, чтобы расследовать вмешательство в выборы, которое он назвал попыткой государственного переворота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А уже в пятницу, 2 августа, было начато разбирательство и на допрос вызваны все 10 кандидатов в президенты.

Оппозицию на выборах представлял технический кандидат, 74-летний бывший дипломат, малоизвестный в Венесуэле. Но реальный центр протеста группируется вокруг Марии Мачадо. Это представительница семейного клана, которому принадлежала некогда вторая по величине компания в Венесуэле, производитель стали «Сивенса». Компания была национализирована, а сама Мачадо выросла и училась в США, это прозападный и проамериканский кандидат от крупного капитала.

В Вашингтоне протест изначально не поддержали, как в случае с Гуайдо, чтобы не давать козырь в руки государственных СМИ, и только спустя неделю заявили о победе оппозиции. О чем заявил Энтони Блинкен. Вместе с США давление на Венесуэлу оказывают другие страны Латинской Америки, в первую очередь Аргентина.

Общая стратегия США – поддерживать в стране экономический кризис. С 2019 года США наложили санкцию на венесуэльскую нефть, которая дает более 70 % доходов бюджета. В результате американских санкций, по данным ООН, из 29-миллионной страны эмигрировали более 6 миллионов человек. Это привело к ситуации, когда значительная часть населения зависит от внешних переводов из диаспоры (по разным оценкам, так в страну поступает около 5 миллиардов долларов в год), а не от господдержки. Поэтому отдельными слоями, которые зависят от диаспоры, легко манипулировать. Именно на них пытается опереться протест.

Кстати, Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа на своей территории. Такое заявление накануне сделал венесуэльский лидер. Он заявил, что крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые есть в стране, поступают из БРИКС. Это безопасный рынок с хорошими ценами.

Но есть еще одна точка давления на Каракас. Это прозападная элита, которая ранее группировалась вокруг оппозиционного парламента. Мадуро даже пришлось менять Конституцию, чтобы изменить ситуацию. Вместе с тем, силовые структуры показали полную лояльность Мадуро, выборы признала Россия, Беларусь, Китай, негативную резолюцию ЕС заблокировала Венгрия, также Мадуро активно поддержали страны левой ориентации. За неделю было задержано более тысячи участников беспорядков, а сами протесты постепенно идут на спад.

Выборы в Венесуэле подтверждают то, о чем говорили и Беларуси – необходим электоральный суверенитет, то есть возможность проводить выборы без внешнего влияния, а затем подтверждать их результат. Сегодня в мире отсутствуют какие-то либо стандарты наблюдения, поэтому страны НАТО и США трактуют итоги выборов в своих интересах, как им заблагорассудится.