Венесуэльская оппозиция призвала людей выйти на улицы
Выборы прошли в Венесуэле в воскресенье, 28 июля. Николаса Мадуро уже в третий раз поддержал народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После оглашения предварительных результатов оппозиция сразу же объявила о фальсификациях во время голосования и призвала людей выйти на улицы городов, а военных – начать госпереворот.
Спекуляции на тему выборов начались и за границей. Протестующие в разных странах около посольств Венесуэлы заявляют, что избирательная кампания была обычным фарсом. Нам это хорошо знакомо, когда именно из-за границы предпринимаются попытки вмешательства во внутренние дела государства. Каракас же не планирует сходить с выбранного пути развития национальной политики. Николас Мадуро и венесуэльский народ продолжат защищать независимость и суверенитет страны, несмотря на санкционное давление, которое оказывают прежде всего Соединенные Штаты.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы:
Я говорю вам, народ Венесуэлы, они пытались сорвать выборы, они пытались ограбить избирательные пункты. За последние несколько дней мы поймали людей во многих штатах, которые хотели сжечь участки для голосования. Они признались в своих грехах и были осуждены.