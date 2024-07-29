Венесуэльская оппозиция призвала людей выйти на улицы

Выборы прошли в Венесуэле в воскресенье, 28 июля. Николаса Мадуро уже в третий раз поддержал народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После оглашения предварительных результатов оппозиция сразу же объявила о фальсификациях во время голосования и призвала людей выйти на улицы городов, а военных – начать госпереворот.

Спекуляции на тему выборов начались и за границей. Протестующие в разных странах около посольств Венесуэлы заявляют, что избирательная кампания была обычным фарсом. Нам это хорошо знакомо, когда именно из-за границы предпринимаются попытки вмешательства во внутренние дела государства. Каракас же не планирует сходить с выбранного пути развития национальной политики. Николас Мадуро и венесуэльский народ продолжат защищать независимость и суверенитет страны, несмотря на санкционное давление, которое оказывают прежде всего Соединенные Штаты.