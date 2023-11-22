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Соцопрос: в Швеции число поддерживающих вступление страны в НАТО сократилось на 8%

22 ноября 2023 09:29
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Шведы все меньше хотят, чтобы их страна вступала в НАТО. Согласно опросу, проведенному социологическим центром, только за четыре месяца число, поддерживающих членство Швеции в Альянсе, сократилось на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: в Швеции число поддерживающих вступление страны в НАТО сократилось на 8%-1

Если в июле необходимость в этом видели 65 % жителей страны, то уже в октябре сторонников присоединения к военному блоку осталось лишь 57 %. По мнению экспертов, причиной такого спада стала возрастающая уверенность в том, что безопасности страны ничто не угрожает. Напомним, что запрос на вступление в НАТО Швеция направила еще летом 2022 года, однако этот процесс застопорила Турция и Венгрия, которые не ратифицировали ее заявку.

# НАТО # Новости Швеции # Фотофакт

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