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Шведы боятся вспышек насилия из-за провала миграционной политики

31 октября 2023 08:21
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Новости Швеции. Некогда спокойная Швеция страдает от роста преступности. По данным опроса, опубликованного в местных СМИ, этим обеспокоено более половины, а именно 53 % жителей Стокгольма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведы боятся вспышек насилия из-за провала миграционной политики-1

Показатель вырос на 7 % по сравнению с прошлым годом и стал самым высоким за всю современную историю страны. Только за прошлый месяц в шведской столице произошло более 10 перестрелок, в которых погибли 11 человек. Вспышки насилия достигли таких масштабов, что на них вынуждены были отреагировать в правительстве. Там заявили, что это стало следствием провала проводимой властями миграционной политики.

# Международная политика # Новости Швеции # Фотофакт

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