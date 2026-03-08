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В столице Кении из-за наводнений погибли 23 человека

08 марта 2026 09:08
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А в столице Кении проливные дожди обернулись трагедией. В Найроби жертвами наводнения стали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Кении из-за наводнений погибли 23 человека-2

Основной удар стихии пришелся на автомобилистов. Потоками воды унесло машины вместе с людьми. Свыше 70 автомобилей оказались заблокированы. Еще два человека погибли от удара током. Во многих районах продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших может увеличиться. Метеорологи предупреждают, что дожди не прекратятся в ближайшие дни, а угроза новых паводков сохраняется.

# Природные катаклизмы # Новости Кении

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