В столице Кении из-за наводнений погибли 23 человека

А в столице Кении проливные дожди обернулись трагедией. В Найроби жертвами наводнения стали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар стихии пришелся на автомобилистов. Потоками воды унесло машины вместе с людьми. Свыше 70 автомобилей оказались заблокированы. Еще два человека погибли от удара током. Во многих районах продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших может увеличиться. Метеорологи предупреждают, что дожди не прекратятся в ближайшие дни, а угроза новых паводков сохраняется.