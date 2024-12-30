В Хорватии пройдёт второй тур президентских выборов

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов. После обработки более 99,5 % бюллетеней – ЦИК страны сообщил, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 % голосов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политическую борьбу продолжат действующий глава государства Зоран Миланович, которому до победы не хватило чуть более процента голосов и независимый кандидат Драган Приморац, ему удалось заручиться поддержкой чуть более 19 % избирателей. Исход второго тура покажет по какому пути пойдет Хорватия. Так как политическая позиция претендентов на главный пост в стране диаметрально противоположная. Так действующий президент Зоран Миланович известен своей критикой ЕС и НАТО за поддержку Украины. И выступает за нормализацию отношений с Россией. А вот его соперник напротив является сторонником прозападного курса.