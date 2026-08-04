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В Хорватии реки Драва и Дунай обмелели до рекордных минимумов

04 августа 2026 08:31
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Угрозы для судоходства и водоснабжения. В Хорватии фиксируют рекордно низкие уровни воды: Драва и Дунай стремительно уходят в минусовые отметки, оголяя песчаные косы, старые кораблекрушения и оставляя десятки лодок на мели. В районе Осиека участки реки превратились в сухие полосы, а обломки судов, скрытые десятилетиями, оказались на поверхности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Драве уровень опустился на 20 сантиметров ниже предыдущего антирекорда. Дунай падает по всей длине, включая соседние страны. Гидрологи предупреждают: прогнозировать нижнюю точку невозможно. Основная причина – отсутствие альпийского снега два года подряд. 

В Хорватии реки Драва и Дунай обмелели до рекордных минимумов-2

Ситуация затрагивает не только судоходство. В Хорватии 97% населения пьет грунтовую воду, а ее уровень повторяет динамику рек. На ряде участков он поднят всего на несколько сантиметров выше исторических минимумов. На Дунае и Драве лодки, стоявшие у причалов, теперь лежат на песчаных отмелях. Спасатели извлекают опасные предметы, ранее скрытые под водой. Экстремальное обмеление становится очередным сигналом климатического кризиса, который меняет гидрологию региона быстрее, чем успевают адаптироваться службы и инфраструктура.

# Новости Хорватии # Реки

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