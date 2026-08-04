В Хорватии реки Драва и Дунай обмелели до рекордных минимумов

Угрозы для судоходства и водоснабжения. В Хорватии фиксируют рекордно низкие уровни воды: Драва и Дунай стремительно уходят в минусовые отметки, оголяя песчаные косы, старые кораблекрушения и оставляя десятки лодок на мели. В районе Осиека участки реки превратились в сухие полосы, а обломки судов, скрытые десятилетиями, оказались на поверхности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Драве уровень опустился на 20 сантиметров ниже предыдущего антирекорда. Дунай падает по всей длине, включая соседние страны. Гидрологи предупреждают: прогнозировать нижнюю точку невозможно. Основная причина – отсутствие альпийского снега два года подряд.