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Учителя Хорватии вышли на протесты, требуя повышения зарплаты

16 декабря 2024 07:20
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Учителя Хорватии устроили масштабную акцию протеста. Тысячи человек вышли на улицы Загреба, требуя от правительства повышения зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя Хорватии вышли на протесты, требуя повышения зарплаты-2

Кроме того возмущение педагогов вызвало решение властей ввести так называемые коэффициенты, которые будут устанавливаться на основе оценки работы преподавателей и от которых будет зависеть оплата их труда. По мнению протестующих, непрозрачность и несовершенство новой системы даст возможность не повышать зарплаты учителям.

Учителя Хорватии вышли на протесты, требуя повышения зарплаты-4

Елена Кнежевич, учитель английского языка (Хорватия):
Я 19 лет в профессии, но сегодня имею зарплату как у начинающей медсестры со средним профобразованием. А мы, люди с высшим образованием, занимаясь просвещением детей, рискуем оказаться на социальном дне с нищенскими зарплатами.

По мнению педагогов, через несколько лет в школах некому будет преподавать. Потому что из-за нищенских зарплат и высокой нагрузки молодежь не желает идти в профессию.

# Протесты # Новости Хорватии

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