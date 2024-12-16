Учителя Хорватии вышли на протесты, требуя повышения зарплаты

Учителя Хорватии устроили масштабную акцию протеста. Тысячи человек вышли на улицы Загреба, требуя от правительства повышения зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того возмущение педагогов вызвало решение властей ввести так называемые коэффициенты, которые будут устанавливаться на основе оценки работы преподавателей и от которых будет зависеть оплата их труда. По мнению протестующих, непрозрачность и несовершенство новой системы даст возможность не повышать зарплаты учителям.

Елена Кнежевич, учитель английского языка (Хорватия):

Я 19 лет в профессии, но сегодня имею зарплату как у начинающей медсестры со средним профобразованием. А мы, люди с высшим образованием, занимаясь просвещением детей, рискуем оказаться на социальном дне с нищенскими зарплатами.

По мнению педагогов, через несколько лет в школах некому будет преподавать. Потому что из-за нищенских зарплат и высокой нагрузки молодежь не желает идти в профессию.