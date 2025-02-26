Правительство Чили ввело чрезвычайное положение из-за аварии на линии электропередачи

Опрос: большинство литовцев не готовы защищать свою страну

В исследовании приняли участие граждане в возрасте от 18 до 75 лет. И около 90 % из них положительно оценивают членство в НАТО. Однако взять в руки оружие и защитить страну готовы только 52 %.