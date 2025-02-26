Правительство Чили ввело чрезвычайное положение из-за аварии на линии электропередачи

В Чили из-за масштабного отключения электроэнергии объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядок будут обеспечивать более 3 тысяч военных.
В Чили из-за масштабного отключения электроэнергии объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядок будут обеспечивать более 3 тысяч военных.
Без электричества остались свыше 20 миллионов человек. В городах и столице не работают светофоры, остановилось метро, закрываются магазины. Простаивают предприятия и рудники. Чили является крупнейшим в мире производителем меди. Причиной ЧП стала авария на линии электропередачи на севере страны.