Иллюстрации Дали на человеческих телах и волшебный белорусский лес: «Ночь музеев-2018» в Минске

Новости Беларуси. Культурный отдых ночью: 19 мая 16 музеев города приглашают минчан окунуться в историю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. «Ночь музеев», живая музыка и «Пешеходка». Куда в Минске стоит сходить на выходные?

Пошуметь в позднее время можно будет и в Лошицкой усадьбе. Там до полуночи в рамках майской программы музыкальных вечеров учащиеся колледжа имени Глинки будут развлекать гостей в бальном зале. В 2017 году ночь музеев собрала в усадьбе более 250 гостей.

Василий Сидорович, старший научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Гостей Лошицы ожидает и выставка «Куфэрак» (реконструкция XIX века), и майский музыкальный вечер конца XIX века. Советская экспозиция будет работать во флигеле. Так же будут сабельная церемония, танцевальная и игровая зоны на лужайке перед усадьбой.