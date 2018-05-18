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Иллюстрации Дали на человеческих телах и волшебный белорусский лес: «Ночь музеев-2018» в Минске

18 мая 2018 21:15
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Новости Беларуси. Культурный отдых ночью: 19 мая 16 музеев города приглашают минчан окунуться в историю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Ночь музеев», живая музыка и «Пешеходка». Куда в Минске стоит сходить на выходные?

Иллюстрации Дали на человеческих телах и волшебный белорусский лес: «Ночь музеев-2018» в Минске-1

Пошуметь в позднее время можно будет и в Лошицкой усадьбе. Там до полуночи в рамках майской программы музыкальных вечеров учащиеся колледжа имени Глинки будут развлекать гостей в бальном зале. В 2017 году ночь музеев собрала в усадьбе более 250 гостей.

Иллюстрации Дали на человеческих телах и волшебный белорусский лес: «Ночь музеев-2018» в Минске-4

Василий Сидорович, старший научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:
Гостей Лошицы ожидает и выставка «Куфэрак» (реконструкция XIX века), и майский музыкальный вечер конца XIX века. Советская экспозиция будет работать во флигеле. Так же будут сабельная церемония, танцевальная и игровая зоны на лужайке перед усадьбой.

Иллюстрации Дали на человеческих телах и волшебный белорусский лес: «Ночь музеев-2018» в Минске-7

Не менее завораживающая программа ждет минчан, к примеру, в Национальном историческом. В свою тринадцатую ночь музей представит необычные явления: иллюстрации Сальвадора Дали к «Божественной комедии» волшебным образом перенесутся на человеческие тела. А музей Янки Купалы в эту ночь превратиться в волшебный лес, где обитают герои белорусской мифологии. Ночь музеев охватит каждый уголок столицы и сделает ее особенной.

# Ночь музеев # Культура # Василий Сидорович # Фотофакт

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