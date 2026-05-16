Локация, где не был ни один посетитель – чем удивит «Ночь музеев» в Несвиже? Рассказала замдиректора

Сегодня, 16 мая, по всей стране «Ночь музеев». И один из главных ее центров, конечно, Несвижский дворец Радзивиллов, жемчужина ЮНЕСКО. Что увидят гости этой волшебной ночи? Приоткроем завесу.

Юрий Царев, ведущий:

Вот интересно, люди увидят Барбару Радзивиллу, когда придут? У нас же есть свой призрак, который там по легенде появляется, потому что там находится ее дом. Будете завлекать такими мистическими легендами посетителей или нет сегодня?

Наталия Жерко, первый заместитель директора ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Начну с того, что у нас, на самом деле, очень много прошло уже «Ночей музеев», и каждая ночь посвящена была определенной теме.

Когда-то у нас была тема, посвященная трем женщинам, трем эпохам. Одна из которых, как вы понимаете, конечно же, Барбара Радзивилл. В прошлом году это был трофейный век. У нас были театрализованные мистерии. То есть настолько разнообразна тематика всех подходов к нашим мероприятиям. Мы даже в те годы, когда запрещены были массовые мероприятия, в ковидные сложные годы, мы провели онлайн стрим-экскурсию глазами князя-алхимика, который искал философский камень. И в этом году мы пошли еще дальше в историю. Мы придумали тему «Античные загадки Несвижского замка».