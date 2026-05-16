Локация, где не был ни один посетитель – чем удивит «Ночь музеев» в Несвиже? Рассказала замдиректора
Сегодня, 16 мая, по всей стране «Ночь музеев». И один из главных ее центров, конечно, Несвижский дворец Радзивиллов, жемчужина ЮНЕСКО. Что увидят гости этой волшебной ночи? Приоткроем завесу.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь первый заместитель директора музея-заповедника «Несвиж» Наталья Жерко.
Юрий Царев, ведущий:
Вот интересно, люди увидят Барбару Радзивиллу, когда придут? У нас же есть свой призрак, который там по легенде появляется, потому что там находится ее дом. Будете завлекать такими мистическими легендами посетителей или нет сегодня?
Наталия Жерко, первый заместитель директора ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:
Начну с того, что у нас, на самом деле, очень много прошло уже «Ночей музеев», и каждая ночь посвящена была определенной теме.
Когда-то у нас была тема, посвященная трем женщинам, трем эпохам. Одна из которых, как вы понимаете, конечно же, Барбара Радзивилл. В прошлом году это был трофейный век. У нас были театрализованные мистерии. То есть настолько разнообразна тематика всех подходов к нашим мероприятиям. Мы даже в те годы, когда запрещены были массовые мероприятия, в ковидные сложные годы, мы провели онлайн стрим-экскурсию глазами князя-алхимика, который искал философский камень. И в этом году мы пошли еще дальше в историю. Мы придумали тему «Античные загадки Несвижского замка».
Алеся Алехнович, ведущая:
А вся ли территория задействована в этом мероприятии? И есть ли такой супервизор, который будет наблюдать, чтобы куда-нибудь ни туда не залезли, что-нибудь случайно там не сломали, не дай боже. Как сам процесс происходит?
Наталия Жерко:
Кто часто посещает у нас такие программы, уже заметил, что мы всегда нестандартно подходим к организации маршрутов. Обязательно в этой программе участвует и экспозиция дворца, и территория замкового двора. И плюс мы подключаем замковые валы, иногда это еще и замковые подземелья. То есть это те интересные места, куда в обычной экскурсии вообще не попадают.
И в этом году у нас даже есть такая локация, куда мы вообще за 15 лет работы музея ни разу еще не пускали посетителей. Раскрою маленький секрет. В этой локации у нас будет интересная музыкальная история. В ней будет звучать живая музыка из кинофильма «Гладиатор» в исполнении музыкального фортепьянного трио «Трио тайм». Это будет в закрытом помещении, здесь рисков нету, поэтому там будет создана такая атмосфера загадочная. В конце зала будут восседать наши музыканты, и посетители будут туда заглядывать, в этот зал, и смотреть, слушать, погружаться. Тоже одна из локаций античной темы.
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