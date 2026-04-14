Прямой эфир

Парламент Нидерландов приостановил работу из-за забастовки госслужащих

14 апреля 2026 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нидерланды временно остались без парламента. Сегодня, 14 апреля, он был вынужден прекратить работу из-за общенациональной забастовки госслужащих. Заседания и рассмотрение всех вопросов перенесены на другие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Нидерландов приостановил работу из-за забастовки госслужащих-2

По всей стране десятки тысяч работников учреждений отказались от исполнения своих обязанностей. Поводом для протеста стал провал переговоров между правительством и профсоюзами по новому коллективному соглашению. Чтобы сократить расходы государственной службы, кабмин намерен вообще не повышать заработную плату специалистам в 2026 году. Профсоюзы резко критикуют это решение.

# Нидерланды

Другие новости рубрики

Все новости
Турция пригрозила Израилю войной
14 апреля 2026 11:14

Турция пригрозила Израилю войной

В Перу фиксируется масштабная вспышка лихорадки денге
14 апреля 2026 07:24

В Перу фиксируется масштабная вспышка лихорадки денге

Туристическая отрасль Таиланда сталкивается с серьезным экономическим давлением
14 апреля 2026 07:20

Туристическая отрасль Таиланда сталкивается с серьезным экономическим давлением