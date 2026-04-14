Парламент Нидерландов приостановил работу из-за забастовки госслужащих

Нидерланды временно остались без парламента. Сегодня, 14 апреля, он был вынужден прекратить работу из-за общенациональной забастовки госслужащих. Заседания и рассмотрение всех вопросов перенесены на другие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране десятки тысяч работников учреждений отказались от исполнения своих обязанностей. Поводом для протеста стал провал переговоров между правительством и профсоюзами по новому коллективному соглашению. Чтобы сократить расходы государственной службы, кабмин намерен вообще не повышать заработную плату специалистам в 2026 году. Профсоюзы резко критикуют это решение.