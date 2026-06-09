В Нидерландах хакеры выложили в «даркнет» сведения о почти миллионе женщин

В Нидерландах масштабный скандал: из-за халатности медицинской лаборатории и Минздрава в «даркнет» утекли данные почти миллиона женщин – участниц госпрограммы по раннему выявлению рака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакеры получили доступ к информации о здоровье пациенток и потребовали от лаборатории выкуп в миллион евро. Инцидент уже подорвал доверие граждан к профилактическим обследованиям: каждый третий житель страны теперь сомневается в их целесообразности. Общественные организации готовят коллективный иск против властей с требованием компенсации для пострадавших.