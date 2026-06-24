В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии ребенка

Спецкомиссия изучила обстоятельства и передала заключение в ведомство – теперь ему предстоит оценить законность действий врача. Возраст и диагноз ребенка не разглашаются. С 2024 года в королевстве разрешена эвтаназия для детей от 1 года до 12 лет. По оценкам властей, таких случаев будет не более пяти ежегодно.