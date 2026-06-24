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В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии ребенка

24 июня 2026 06:51
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В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии неизлечимо больного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии ребенка-2

Спецкомиссия изучила обстоятельства и передала заключение в ведомство – теперь ему предстоит оценить законность действий врача. Возраст и диагноз ребенка не разглашаются. С 2024 года в королевстве разрешена эвтаназия для детей от 1 года до 12 лет. По оценкам властей, таких случаев будет не более пяти ежегодно.

# Нидерланды

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