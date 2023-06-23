В Беларуси стартует проект «Спортивный обмен» – известные атлеты попробуют себя в других видах спорта

Новости Беларуси. Сегодня, в Международный олимпийский день, при поддержке НОК Беларуси стартует проект «Спортивный обмен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Авторы постарались креативно подойти к спортивным дисциплинам и поближе познакомить с ними болельщиков. Известные атлеты из одного вида спорта будут пробовать себя в другом. Первый выпуск посвящен велоспорту и художественной гимнастике, а героями выступят бронзовые призеры Олимпийских игр Наталья Цилинская и Любовь Черкашина.