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В Беларуси стартует проект «Спортивный обмен» – известные атлеты попробуют себя в других видах спорта

23 июня 2023 12:03
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Новости Беларуси. Сегодня, в Международный олимпийский день, при поддержке НОК Беларуси стартует проект «Спортивный обмен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси стартует проект «Спортивный обмен» – известные атлеты попробуют себя в других видах спорта-1

Авторы постарались креативно подойти к спортивным дисциплинам и поближе познакомить с ними болельщиков. Известные атлеты из одного вида спорта будут пробовать себя в другом. Первый выпуск посвящен велоспорту и художественной гимнастике, а героями выступят бронзовые призеры Олимпийских игр Наталья Цилинская и Любовь Черкашина.

# Белорусские спортсмены # Наталья Цилинская # Любовь Черкашина # Фотофакт

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