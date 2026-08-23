Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко

Быть мамой – особая роль в жизни каждой женщины. И очень важно, чтобы рядом была надежная поддержка семьи, общества и государства. В Беларуси для родителей действует целая система социальных гарантий, льгот и выплат. Обсуждаются и новые подходы. Как меняются меры поддержки семей с детьми и от чего зависит демографическое будущее страны? Об этом поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Наталией Павлюченко. Анастасия Лавринчук, СТВ:

На совещании у Президента обсуждались новые подходы к поддержке материнства и детства. В частности, возможность привязать размер пособия по уходу за ребенком к среднему уровню дохода получателя. Как вы считаете, насколько действенной будет такая мера? Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Решения о тех либо иных мерах поддержки семей, воспитывающих детей, в нашей стране исторически принимались, оглядываясь на вехи развития нашего общества, потребности общества. И, конечно же, непосредственно отрабатывались предварительно со всеми категориями: с молодежью, с более старшим поколением. И очень важно слышать, что сегодня, здесь и сейчас нужно в мерах поддержки. И, конечно, эта мера, которая обсуждалась, которая прорабатывается, говорит о том, что общество развивается, экономика развивается. Она даст возможность тем молодым семьям, которые принимают решения, которые готовы смотреть в будущее, уже более твердо это решение непосредственно рассмотреть, принять и подумать о том, чтобы в семье был не только один ребенок, но и двое, и трое, даже больше. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Может быть, новый подход подтолкнет и больше мужчин уходить в декретный отпуск? Популярность краткосрочного социального отпуска отцу при рождении ребенка растет

Наталия Павлюченко:

У нас классическое общество, наше белорусское. Конечно, и цифры говорят сами за себя о том, что у нас порядка только 2% пап уходит в декретный отпуск. Все-таки это прерогатива мамы в первую очередь, а папа, как и положено в традиционных укладах, глава семьи, он опора, он защита, и он отвечает непосредственно уже за все материальное, в том числе благополучие семьи. У нас в Трудовом кодексе уже несколько лет есть такая норма, как двухнедельный отпуск, который может быть предоставлен отцу по месту работы нанимателем, и он им воспользуется. Популярность этого отпуска с 2020 года растет. Как только эта мера стартовала, это было порядка 2 %, сейчас уже порядка 10 %, даже чуть более. И мы видим, что, конечно, папы больше пользуются вот такой мерой, когда можно какое-то краткосрочное время побыть рядышком с семьей: с женой, с ребенком, с детьми, а не оставить место работы и уйти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Насколько финансовый фактор влияет на решение семьи завести ребенка? И можно ли только мерами материальной поддержки как-то повлиять на демографическую ситуацию? Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске. Как финансовый фактор влияет на решение семьи завести ребенка?

Более 97 тыс. многодетных семей Беларуси получили матпомощь на подготовку детей к учебному году. Наталия Павлюченко:

Финансовая составляющая, конечно же, важна. Безусловно, это и система выплат, и пособий. Мы знаем, что у нас в стране существует 11 видов государственных пособий, которые охватывают практически каждую жизненную ситуацию в той либо иной семье. Но здесь еще очень важно понимать, что финансовые стимулы не могут быть безграничны. Они должны быть увязаны с возможностями экономики. И здесь важно, кроме финансовых стимулов, конечно, выстраивать систему, которая бы создавала комфортные условия для материнства и детства. Это инфраструктура, это развитие детских садов, это развитие системы здравоохранения в помощи детям всех возрастов и помощи развития родовспомогательных технологий. Безусловно, все эти составляющие также должны идти параллельно с теми возможностями реализации самих родителей. Есть ли сегодня запрос в обществе на многодетные семьи и меняется ли отношение молодых людей к большим семьям?

Наталия Павлюченко:

Я скажу честно, создание большой семьи, я думаю, что это не тренд, который общераспространенный у нас в стране. Есть традиционные регионы, традиционные области, например, Брестская область, Столинщина, где действительно из поколения в поколение передается любовь к большой семье, и там наибольшее количество таких семей. Но меры поддержки, которые сегодня принимаются в государстве, которые принимались уже ряд лет, конечно, дают нам тот результат, когда количество многодетных семей у нас практически не снижается. Что нужно многодетной семье? Жилье. Хорошее, доступное. Сегодня тренд на то, чтобы многодетная семья жила в регионе, потому что она таким образом приучает любить свою малую родину. Ну и, конечно, совершенствуются все инструменты, которые возможно было бы направить именно на приобретение многодетной семье жилья. Одно из изменений в направлении средств, например, семейного капитала, что сейчас может многодетная семья направить семейный капитал на то или иное жилое помещение на строительное приобретение без направления исполнительного комитета. В целом 80% средств именного капитала направляется на строительство, на улучшение жилищных условий. Также развивается направление образования и медуслуги. Социальная политика Беларуси постоянно развивается. Какие законодательные инициативы можно ожидать в ближайшее время?