Национальный художественный музей последний раз принял посетителей перед реставрацией

10 августа главный корпус Национального художественного музея принимает посетителей в своем привычном облике в последний раз. 11 августа эти знаменитые залы официально превратятся в масштабную строительную площадку – здесь начнется большая реставрация и монтажные работы. Обновление экспозиционных площадей займет около полутора лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что приготовил музей для гостей в этот символический прощальный день и зачем посетители пришли на выставку с пустыми емкостями – расскажет Элла Маркевич.

Эти залы помнят многое. Национальный художественный музей ведет свою летопись с 1939 года. Именно тогда в Минске распахнула двери Государственная картинная галерея. Однако в годы войны коллекция, насчитывавшая уже более 2700 экспонатов, была почти полностью утрачена. Казалось, искусство покинуло эти стены навсегда. Но его в те времена директор Елена Аладова не позволила этому случиться.

Елена Шапошникова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

И в 1957 году, когда был построен этот музей по проекту архитектора Бакланова, уже можно было в этих залах показать русскую коллекцию с XVIII по начало XX века и дать представление о том, как развивалось русское искусство в это время.