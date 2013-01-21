Прямой эфир

Министерство экономики: Платежеспособность населения в Беларуси восстанавливается

21 января 2013 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Платежеспособность населения в Беларуси восстанавливается. Об этом 21 января заявили в Министерстве экономики. Специалисты отмечают переориентацию спроса с продовольственной группы товаров на непродовольственные. Реальная заработная плата за 11 месяцев 2012 года возросла на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, а реальные денежные доходы населения увеличились на 20,4%.

Экономика Беларуси в 2012 году вошла в состояние сбалансированного развития. Существенно снизился уровень инфляции, стабилизировался обменный курс и значительно увеличились объемы внешней торговли при положительном сальдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Внешнеэкономический контур существенным образом положительно сработал, впервые за 10 лет мы вышли на положительное сальдо. Удалось сдержать уровень инфляции (21,8%). Нам удалось в то же время вложиться в этот прогнозный коридор. Это сокращение инфляции практически в пять раз по отношению к 2011 году.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси # Министерство экономики Республики Беларусь # Александр Ярошенко

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Якобсон: Бобруйскому деревообрабатывающему предприятию «ФанДОК» нужно ускорить модернизацию
21 января 2013 16:19

Александр Якобсон: Бобруйскому деревообрабатывающему предприятию «ФанДОК» нужно ускорить модернизацию

В Беларуси разрабатывают проект по строительству железной дороги в Лельчицком районе
21 января 2013 16:07

В Беларуси разрабатывают проект по строительству железной дороги в Лельчицком районе

В Беларуси уже в марте может появиться новая финансовая пирамида: МММ-2013
21 января 2013 07:19

В Беларуси уже в марте может появиться новая финансовая пирамида: МММ-2013