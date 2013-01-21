Министерство экономики: Платежеспособность населения в Беларуси восстанавливается

Новости Беларуси. Платежеспособность населения в Беларуси восстанавливается. Об этом 21 января заявили в Министерстве экономики. Специалисты отмечают переориентацию спроса с продовольственной группы товаров на непродовольственные. Реальная заработная плата за 11 месяцев 2012 года возросла на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, а реальные денежные доходы населения увеличились на 20,4%.

Экономика Беларуси в 2012 году вошла в состояние сбалансированного развития. Существенно снизился уровень инфляции, стабилизировался обменный курс и значительно увеличились объемы внешней торговли при положительном сальдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Внешнеэкономический контур существенным образом положительно сработал, впервые за 10 лет мы вышли на положительное сальдо. Удалось сдержать уровень инфляции (21,8%). Нам удалось в то же время вложиться в этот прогнозный коридор. Это сокращение инфляции практически в пять раз по отношению к 2011 году.