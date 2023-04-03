Ремейк «Великого камня» и свои шампиньоны. Как Барановичи повышают инвестиционную привлекательность?

Новости Беларуси. Сила – в регионах. Избежать гиперцентрализации в стране – важный посыл главы государства во время Послания народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие города становятся драйверами регионального развития. Один из них – Барановичи. Благодаря концепции «умный город» административный и промышленный центр повышает инвестиционную привлекательность для бизнеса, а для жителей – комфортность проживания. Один из важных элементов – цифровизация госуслуг – на что также обратил внимание Александр Лукашенко, добавив, что спрос в этом вопросе будет именно на местах.

Наполнить магазины отечественной продукцией. Теперь на прилавках шампиньоны только «Сделано в Беларуси». А когда-то эти грибы, как и сырье для их выращивания, завозились из Европы. Уже несколько лет под Кобрином работает свой компостный завод, а благодаря кооперации с торфопредприятием производители получили и отечественные грунты. Производство отныне полностью белорусское. Как пример – инвестиционный проект шампиньонницы в Барановичах. С нуля созданное предприятие в 2020 году и более сотни рабочих мест. Сегодня здесь получают 150 тонн грибов в месяц, но мощности позволяют увеличить объемы в четыре раза. Говорят, не хватает рабочих рук, готовы обучать людей, а иногородним предоставить жилье.

Виктор Ружин, директор предприятия по выращиванию шампиньонов:

Очень нуждаемся в рабочей силе. Зарплата достойная. Если бы у меня была рабочая сила, я бы создал и 200 рабочих мест. И расширил бы производство. Думаю, бизнес не останется в стороне от государства. И сегодня всем, чем мы можем, помогаем городу и региону в целом.

Импортозамещение и повышение доли инновационного производства – важнейшие задачи, отметил Александр Лукашенко. В Беларуси в рамках Государственной программы инновационного развития реализуют 78 проектов, из них 17 в Брестской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Импортозамещение и повышение доли инновационного производства – важнейшие задачи. Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит, ограничивающих свободу цивилизованного бизнеса. В прошлом году мы выпустили импортозамещающей продукции на сумму свыше 27 млрд долларов. В этом году можем прибавить 10 %. Было бы желание. При этом говорим не просто об импортозамещении, а о создании целых наукоемких направлений. Это интеллектуальный капитал страны, производства, новые рабочие места и продукты с высокой добавленной стоимостью.

В первом регионе создают своего рода ремейк индустриального парка «Великий камень». Концепция простая, хоть и не совсем типичная для Беларуси – с учетом специфики городов 80+. В Барановичах появятся готовые индустриальные площади для производства и логистический центр. Ставка – на выпуск инновационной продукции, нужной стране, и новые рабочие места.

Михаил Баценко, председатель Барановичского горисполкома:

Это концепция именно промышленной гостиницы. Чтобы можно было быстро зайти на рынок. Мы для себя определили 300 наименований импортозамещающей продукции, которые нам интересно делать здесь. Ищем этих производителей за рубежом и внутри Республики Беларусь, чтобы наполнить наш индустриальный парк резидентами. А в дальнейшем, почему это индустриальная гостиница, или промышленная гостиница, потому что быстрый вход на рынок. Есть у нас дальнейшая концепция развития – рядом 70 гектаров земли, либо земля, либо есть у нас и неиспользуемое имущество, которое необходимо вовлекать в хозяйственный оборот.