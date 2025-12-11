В Мехико парашютиста сняли с городского светофора

Необычный инцидент произошел в центре Мехико. Парашютист, прыгнувший с легкого самолета, приземлился на проспекте, где его купол зацепился за светофор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры камер наблюдения показали, как мужчина оказался подвешенным над улицей. На помощь ему пришли водители, которые остановились, чтобы освободить парашютиста и собрать снаряжение. Полиция подтвердила: пострадавших нет. Мужчину доставили к гражданскому судье для выяснения обстоятельств. После подтверждения что инфраструктура города не поврежден, бедолагу отпустили.