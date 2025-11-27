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В Мексике прошли марши за равные права женщин

27 ноября 2025 07:41
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Тысячи людей вышли на улицы мексиканских городов, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике прошли марши за равные права женщин-2

Демонстранты требовали от властей положить конец дискриминации при найме и оплате труда, когда за одну и ту же работу представительницы слабого пола получают гораздо меньше. Кроме того, женщины в Мексике не чувствуют себя в безопасности. По данным международных организаций, в 2024 году зафиксировано почти 4 тысячи случаев убийства девочек и девушек. 

# Мексика

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