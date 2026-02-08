«Для хороших людей». Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

О создании премии имени Тиграна Кеосаяна сообщила его жена Маргарита Симоньян, пишет ТАСС.

Она будет вручать ее лично «нужным людям» без жюри, сумма составит 1 миллион российских рублей (~37 164 белорусских рублей) , а в год планируется вручать не менее десяти премий.

Причиной учреждения стало мужество педагога Лии Галеевой и музыкального работника Людмилы Платоновой, защитивших детей от вооруженного человека в Бугуруслане 5 февраля.

Эти женщины также получат региональную премию в размере 500 тысяч российских рублей (18 582 белорусских рубля.)

Фото: pixabay