Что такое синдром беспокойных ног? Рассказала врач-невролог

Синдром беспокойных ног – расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые заставляют человека непроизвольно двигать ногами для снятия дискомфорта. При таком состоянии пациенты испытывают чувство жжения, покалывания, ползания и боли.

Маргарита Шавлак, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Синдром беспокойных ног – это состояние, которое проявляется наличием зуда, дискомфорта, которое появляется у пациента в состоянии покоя, то есть во время пребывания в постели перед сном, и это затрудняет засыпание. Большая часть, подверженных этой проблеме, женщины и люди зрелого возраста. У молодежи и детей крайне редко это бывает. Пациенты с синдромом беспокойных ног могут столкнуться с нарушениями сна, депрессией, апатией и другими проблемами, которые существенно влияют на их качество жизни.

Маргарита Шавлак:

Синдром беспокойных ног может быть как идиопатической патологией, то есть имеющей наследственное генетическое происхождение. Когда есть недостаток в медиаторе дофамина, это медиатор центральной нервной системы. И бывает вторичной, то есть симптоматическая проблема и на фоне других заболеваний. Чаще всего эти заболевания связаны с нарушением метаболизма. При почечной недостаточности, печеночной недостаточности, при эндокринопатиях, при диабете, при гормональных нарушениях щитовидной и паращитовидных желез. Чаще всего вот такая симптоматическая вторичная проблема синдрома беспокойных ног возникает при анемии. Диагностика синдрома беспокойных ног требует внимательного анализа симптомов, проведения различных тестов и исследований, а также исключения других состояний с похожей клинической картиной.

Маргарита Шавлак:

При проявлениях, когда беспокойство в ногах возникает в моменте засыпания, что требует постоянного движения ногами или даже к вставанию, прохаживания по комнате. В этих случаях надо обращаться к неврологу. Мы проводим обследования периферических нервов, артерий и вен нижних конечностей, анализы крови, мочи, биохимический анализ, гормональный фон. И на основании полученных данных оставляется диагноз и назначается лечение.