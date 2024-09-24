Что такое синдром беспокойных ног? Рассказала врач-невролог
Синдром беспокойных ног – расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые заставляют человека непроизвольно двигать ногами для снятия дискомфорта. При таком состоянии пациенты испытывают чувство жжения, покалывания, ползания и боли.
Маргарита Шавлак, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Синдром беспокойных ног – это состояние, которое проявляется наличием зуда, дискомфорта, которое появляется у пациента в состоянии покоя, то есть во время пребывания в постели перед сном, и это затрудняет засыпание. Большая часть, подверженных этой проблеме, женщины и люди зрелого возраста. У молодежи и детей крайне редко это бывает.
Пациенты с синдромом беспокойных ног могут столкнуться с нарушениями сна, депрессией, апатией и другими проблемами, которые существенно влияют на их качество жизни.
Маргарита Шавлак:
Синдром беспокойных ног может быть как идиопатической патологией, то есть имеющей наследственное генетическое происхождение. Когда есть недостаток в медиаторе дофамина, это медиатор центральной нервной системы. И бывает вторичной, то есть симптоматическая проблема и на фоне других заболеваний. Чаще всего эти заболевания связаны с нарушением метаболизма. При почечной недостаточности, печеночной недостаточности, при эндокринопатиях, при диабете, при гормональных нарушениях щитовидной и паращитовидных желез. Чаще всего вот такая симптоматическая вторичная проблема синдрома беспокойных ног возникает при анемии.
Диагностика синдрома беспокойных ног требует внимательного анализа симптомов, проведения различных тестов и исследований, а также исключения других состояний с похожей клинической картиной.
Маргарита Шавлак:
При проявлениях, когда беспокойство в ногах возникает в моменте засыпания, что требует постоянного движения ногами или даже к вставанию, прохаживания по комнате. В этих случаях надо обращаться к неврологу. Мы проводим обследования периферических нервов, артерий и вен нижних конечностей, анализы крови, мочи, биохимический анализ, гормональный фон. И на основании полученных данных оставляется диагноз и назначается лечение.
Без своевременного лечения синдрома беспокойных ног пациенты могут столкнуться с долгосрочными последствиями, препятствующими полноценной жизни. Поэтому важно обращаться к врачу при первых признаках нарушений, чтобы получить своевременную помощь и вернуть себе спокойный сон и комфорт.
Маргарита Шавлак:
Если это первичное, назначаются специфические препараты и достаточно с хорошим результатом. Если вторично, естественно, надо нормализовывать обмен, надо бороться, допустим, с иммунизацией. Тоже назначаются препараты, которые улучшают состояние. Этот недуг, в общем-то, поддается достаточно коррекции. И своевременно начатое лечение приводит к достаточно длительной ремиссии и замедлит прогрессирование процесса.
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