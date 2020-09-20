Прямой эфир

Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»

20 сентября 2020 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главным событием Беларуси и России этих семи дней, безусловно, была встреча Лукашенко и Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Белорусов пугают: растворитесь в российском этносе. Так сколько сейчас и поныне живет и здравствует малых народ большой России? А мы ведь суверенное государство. Белорусов воспевали великие русские литераторы, а сейчас с уважением говорят «медийный звезды» экспертного сообщества.

Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»-4

Впрочем, среди российских элит множество с белорусскими корнями.

Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»-7

Максим Шевченко, журналист (Россия):
В Москве любят говорить, что украинцев, белорусов выдумал Ленин, Сталин там и так далее. Как будто не было великих строчек Некрасова:

Стыдно робеть, закрываться перчаткою.
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорус.

Которые явно написаны были задолго до Ленина и до Сталина, задолго до их рождения. Но это неважно. Важность в том, что моя личная позиция такова: суверенитет Беларуси имеет огромное значение. Огромное значение для русского народа, для русского человека и для меня лично.

# Беларусь-Россия # Евгений Поболовец # Максим Шевченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В итоге это упирается в простую вещь». Политолог Сергей Михеев о ситуации вокруг Беларуси
20 сентября 2020 17:44

«В итоге это упирается в простую вещь». Политолог Сергей Михеев о ситуации вокруг Беларуси

Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»
18 сентября 2020 16:34

Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции
18 сентября 2020 16:16

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции