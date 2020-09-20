Журналист Максим Шевченко: «Суверенитет Беларуси имеет огромное значение»

Новости Беларуси. Главным событием Беларуси и России этих семи дней, безусловно, была встреча Лукашенко и Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Белорусов пугают: растворитесь в российском этносе. Так сколько сейчас и поныне живет и здравствует малых народ большой России? А мы ведь суверенное государство. Белорусов воспевали великие русские литераторы, а сейчас с уважением говорят «медийный звезды» экспертного сообщества.

Максим Шевченко, журналист (Россия):

В Москве любят говорить, что украинцев, белорусов выдумал Ленин, Сталин там и так далее. Как будто не было великих строчек Некрасова:

Стыдно робеть, закрываться перчаткою.

Ты уж не маленький!.. Волосом рус,

Видишь, стоит, изможден лихорадкою,

Высокорослый, больной белорус.

Которые явно написаны были задолго до Ленина и до Сталина, задолго до их рождения. Но это неважно. Важность в том, что моя личная позиция такова: суверенитет Беларуси имеет огромное значение. Огромное значение для русского народа, для русского человека и для меня лично.