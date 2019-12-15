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Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победил. Казус прокомментировал Якубович

15 декабря 2019 13:34
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Новости России. Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и стал победителем.  

Казус заметили зрители программы в телеэфире. Загаданным словом было «монпасье». Однако общепринятым вариантом написания этого заимствованного термина является «монпансье».  

Ведущий капитал-шоу Леонид Якубович прокомментировал «Газете.ру» этот инцидент и отметил, в каком словаре можно увидеть именно такой вариант использования слова.  

Леонид Якубович:
Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов. 

К слову, участник, который угадал это слово, также стал победителем и суперигры.  

«Поле чудес» выходит на экраны в 1990 года. С 1991 года ведущим шоу является Леонид Якубович.  

Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?» (читать далее).   

# Курьезы # калейдоскоп # Леонид Якубович

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