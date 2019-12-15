Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победил. Казус прокомментировал Якубович

Новости России. Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и стал победителем.

Казус заметили зрители программы в телеэфире. Загаданным словом было «монпасье». Однако общепринятым вариантом написания этого заимствованного термина является «монпансье».

Ведущий капитал-шоу Леонид Якубович прокомментировал «Газете.ру» этот инцидент и отметил, в каком словаре можно увидеть именно такой вариант использования слова.

Леонид Якубович:

Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов.

К слову, участник, который угадал это слово, также стал победителем и суперигры.

«Поле чудес» выходит на экраны в 1990 года. С 1991 года ведущим шоу является Леонид Якубович.