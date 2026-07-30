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За 5 лет число несовершеннолетних вейперов в Беларуси выросло втрое

30 июля 2026 08:06
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Электронные сигареты активно вытесняют табак среди молодежи. За последние пять лет число несовершеннолетних вейперов в стране увеличилось втрое. Это данные Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 5 лет число несовершеннолетних вейперов в Беларуси выросло втрое-2

Подростки нередко воспринимают вейпы как элемент общения, а яркий дизайн и ароматы создают ложное ощущение безопасности. При этом в паре содержатся тяжелые металлы, формальдегид и продукты разложения глицерина – эти вещества способны повреждать ДНК и повышать риск онкологии.

За 5 лет число несовершеннолетних вейперов в Беларуси выросло втрое-4

Анастасия Косова, врач по медицинской профилактике Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Потребление любых психоактивных веществ, и конкретно никотина. Если мы говорим про электронные системы курения, то здесь есть несколько моментов. Первый – это никотин. Это высокотоксичный алкалоид, который воздействует на нервную систему и вызывает зависимость. Второй момент – это пропиленгликоль и растительный глицерин. Они используются в основном как основа для создания пара, и при нагревании разлагаются с образованием токсичных соединений, которые приводят к изменению клеток организма и к развитию онкологической патологии.

Государство усиливает меры по защите здоровья: совершенствует законодательство, ограничивает доступ несовершеннолетних к вейпам и расширяет просветительскую работу в школах.

# Курение # Курение в Беларуси

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